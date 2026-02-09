PSSI Tunggu Laporan Safari John Herdman Nonton Super League & ke Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Federasi sepak bola Indonesia (PSSI) masih menunggu hasil laporan safari dari John Herdman.
Pria kelahiran 19 Juli 1975 itu aktif berkunjung menonton pertandingan Super League 2025/26 sejak ditunggu awal Januari silam.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menunggu hasil laporan dari pelatih asal Consett tersebut.
Diharapkan dalam waktu dekat PSSI bisa mendengarkan paparan dari John Herdman setelah sebulan terakhir melakukan safari.
“Pelatih sudah berkunjung ke latihan klub, menonton pertandingan Super League dan memantau pemain diaspora di luar,” kata Arya.
Safari yang dilakukan mantan pelatih Kanada tersebut diketahui untuk mencari komposisi pemain dan asisten pelatih yang diinginkan.
Dia mengatakan sejauh ini pria asal Inggris itu baru mengajak analis Persija Jakarta, Dzikry Lazuardi sebagai bagian dari tim kepelatihan yang diinginkan.
“Kami menunggu hasil safari dan pasti kami ada memberikan masukan ke John Herdman,” ujar pria asal Karo itu.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman melakukan safari menonton pertandingan Super League dan ke Eropa. PSSI tunggu laporan lengkap.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Di Balik Sejarah Timnas Futsal Indonesia, PSSI Justru Diganjar Denda oleh AFC
- Persib Bandung Bawa Kurzawa ke Thailand, Debut Eks PSG Tinggal Menunggu Waktu?
- Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan
- Arema Pulang Tersenyum, Dony Tri Pamungkas Tegaskan Sikap Persija Jakarta
- 3 Penyebab Utama Persija Bertekuk Lutut di Depan Arema FC
- Kondisi Ravy yang Sempat Kolaps saat Semen Padang Vs Persita