PSSI Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025

jpnn.com - JAKARTA - PSSI menunjuk Indra Sjafri menjadi pelatih Timnas U-23 Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 pada Desember mendatang.

PSSI mengumumkan keputusan itu melalui konferensi pers di Jakarta, Senin (29/9).

"Kami sudah siap menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025. Akhirnya diputuskan yang akan memimpin Timnas Indonesia di SEA Games 2025 adalah pelatih kepala Bapak Indra Sjafri," kata Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali.

Dia mengatakan bahwa salah satu dasar penunjukan Indra sebagai pelatih untuk SEA Games ialah keberhasilan sang arsitek tim membawa Timnas Indonesia memenangi medali emas pada SEA Games 2023.

Sementara, Indra Sjafri menyambut hangat tanggung jawab menjadi pelatih Timnas U-23 Indonesia untuk SEA Games 2025.

"Ini tugas negara. Kalau mau nyaman, saya sudah menjadi pahlawan yang mengakhiri penantian 32 tahun (meraih medali emas SEA Games). Namun, karena ini tugas negara, karena seperti tadi sudah disampaikan waketum, apa pun hasilnya saya siap dengan tugas ini," kata Indra.

Saat itu, Timnas U-22 Indonesia mengakhiri puasa medali emas SEA Games selama 32 tahun, setelah terakhir kali memenangi medali emas pada SEA Games 1991. Timnas Indonesia menang adu penalti 5-2 atas Thailand di laga final.

Dengan pencapaian itu, Indra melengkapi prestasinya di timnas kelompok umur. Sebelumnya, dia telah membawa Timnas U-22 dan Timnas U-19 mengukir prestasi di level Asia Tenggara. (antara/jpnn)



