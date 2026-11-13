PSSI Tunjuk Vivin Cahyani Pimpin Futsal Indonesia, Michael Sianipar Tegaskan Sikapnya

jpnn.com - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar menyampaikan empat pesan untuk merespons dinamika yang tengah terjadi di tubuh organisasi futsal nasional.

Pria kelahiran 3 Maret 1991 itu meminta seluruh elemen futsal Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tekanan di tengah situasi yang berkembang.

Mike -sapaan akrab Michael Sianipar- menyampaikan empat pesan melalui keterangan resmi yang ditujukan kepada para pencinta futsal, pihak yang mendukung transformasi futsal, pengurus daerah dan klub, serta PSSI.

Pesan pertama ditujukan kepada seluruh pencinta futsal di Tanah Air.

Politikus Partai Perindo itu menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan untuk kemajuan futsal Indonesia.

Mike menegaskan bahwa futsal merupakan milik seluruh masyarakat, bukan individu maupun institusi tertentu.

"Futsal Indonesia adalah milik kalian. Futsal bukan milik pribadi, individu manapun atau institusi manapun. Mari kita jaga Futsal bersama-sama," kata Mike.

Pesan kedua ditujukan kepada pihak-pihak yang masih ingin melanjutkan transformasi futsal Indonesia.