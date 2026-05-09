PSSI Ungkap Alasan Pilih Mozambik Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia mendapatkan satu lagi lawan di FIFA Matchday pada Juni 2026 mendatang.

Skuat Garuda akan menantang Timnas Mozambik.

Sebelumnya, PSSI hanya memastikan satu pertandingan melawan Oman pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Namun, kebutuhan memainkan dua laga dalam kalender FIFA, membuat federasi bergerak cepat mencari lawan kedua yang dinilai punya kualitas kompetitif.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan pencarian lawan tambahan itu berawal dari permintaan agar agenda FIFA Matchday dimaksimalkan.

"Pada saat itu kami hanya satu, tanggal 5 dengan Oman. Baik dari pelatih, maupun dari Oman, juga diminta bisa tidak dua pertandingan pada FIFA Matchday. Tentu kami juga harus mencari satu tim lagi," kata Yunus.

Peluang itu kemudian muncul ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan federasi Mozambik saat berada di Kanada.

Dari komunikasi itulah, nama Mozambik mulai masuk dalam radar lawan Timnas Indonesia.