PSSI Ungkap Alasan Timnas Indonesia Puasa Uji Coba FIFA Matchday

jpnn.com - PSSI membeberkan alasan di balik keputusan membatalkan dua pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Yordania dan Kuwait pada FIFA Matchday November 2026.

Kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang sedang memanas menjadi faktor utama PSSI menghentikan rencana pertandingan internasional tersebut.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji menjelaskan bahwa skuad Garuda awalnya dijadwalkan bertolak ke Yordania untuk menjalani dua pertandingan. Selain menghadapi tuan rumah, Timnas Indonesia juga direncanakan berjumpa Kuwait di negara tersebut.

Namun, PSSI tidak ingin mempertaruhkan keselamatan pemain hanya demi memenuhi agenda FIFA Matchday.

Setelah berdiskusi dengan pelatih John Herdman dan para pemain, PSSI akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana keberangkatan ke Timur Tengah.

"Mempertimbangkan beberapa hal, salah satu di antaranya ialah di Timur Tengah kondisinya sedang tidak baik," ujar Sumardji.

"Atas pertimbangan kami di BTN bersama-sama dengan Coach John Herdman dan juga para pemain, kami bicara, kami putuskan untuk FIFA Matchday yang rencananya ke Timur Tengah, itu kami close atau kami undur," lanjutnya.

Sumardji juga mengungkapkan bahwa PSSI sempat mencari negara lain untuk menggantikan Yordania dan Kuwait. Federasi bahkan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah calon lawan.