PSU Papua: Hasil QC Indikator Lebih Mendekati Real Count ketimbang Poltracking
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengumumkan hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur pada 20 Agustus 2025.
Hasilnya, pasangan nomor urut dua, Matius Fakhiri–Aryoko Rumaropen (MARI-YO), unggul tipis dengan perolehan suara 50,4 persen.
Sementara pasangan nomor urut satu, Benhur Tomi Mano–Constan Karma (BTM–CK), memperoleh 49,6 persen.
Hasil real count tersebut sekaligus menegaskan persaingan ketat dua kandidat dalam kontestasi politik di Papua.
Namun menariknya, jika ditilik dari hasil hitung cepat (quick count) dua lembaga survei, terdapat perbedaan tingkat kedekatan dengan hasil resmi KPU.
Indikator Politik Indonesia merilis hasil quick count pada hari pemungutan suara, 6 Agustus 2025.
Pasangan MARI-YO dicatat memperoleh 50,46 persen, sementara BTM–CK meraih 49,54 persen. Angka itu nyaris identik dengan hasil rekapitulasi resmi KPU.
Selain hitung cepat, temuan data Indikator terkait exit poll dan survei pra-pemilihan juga identik dengan KPU.
Indikator Politik Indonesia merilis hasil quick count pada hari pemungutan suara ulang Pilkada Papua, 6 Agustus 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soroti Kondisi Demokrasi Setelah PSU Pilkada Provinsi Papua, Senator Filep: Ada Indikasi Praktik Politik Kotor
- PSU Pilgub Papua Mari-Yo Unggul 13 Ribu Suara
- Pendeta Petrus Tuduh Pj Gubernur & Kapolda Tak Netral di PSU Pilkada Papua
- Sekjen Demokrat: Mari-Yo Unggul dalam PSU, Ini Kemenangan Rakyat Papua
- Pasangan Mari-Yo Unggul Tipis di Quick Count PSU Pilgub Papua
- Data Terbaru Perolehan Suara Mari-Yo di PSU Pilgub Papua, Unggul Signifikan