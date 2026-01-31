PT ANI Rilis Hanggar Baru, Siap Jadi Anchor MRO di Barat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Aero Nusantara Indonesia (PT. ANI) semakin memantapkan posisinya untuk menjadi pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dalam industri penerbangan Indonesia bagian barat.

Semangat ini terlihat dari perayaan hanggar baru PT ANI yang berlokasi di Hanggar Aero (Hanggar I), Kawasan Bandar Udara Budiarto, Curug, Selasa (27/1).

Syukuran hanggar PT ANI dihadiri oleh mitra kerja dan mitra usaha, serta perwakilan Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait, meliputi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, pengelola Bandar Udara Budiarto, dan PPI Curug, serta perwakilan Kementerian Pertahanan dan Kantor Unit Pelayanan Bea Cukai Wilayah Banten.

Acara ini juga dihadiri oleh unsur pejabat pemerintahan wilayah sekitar, beserta Kepolisian.

Kehadiran berbagai unsur lembaga tersebut mencerminkan peran strategis PT ANI dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar serta mendukung pengembangan kawasan dan ekosistem penerbangan di wilayah Budiarto.

CEO PT ANI Otto Sigit Budianto menyampaikan bahwa perjalanan PT ANI telah memasuki usia 26 tahun.

Perjalanan panjang tersebut menjadi refleksi atas proses dan pencapaian yang telah dilalui perusahaan bahwa PT. ANI akan belajar dari masa lalu, berfokus pada masa sekarang, dan memiliki visi kuat untuk masa depan.

Dengan demikian, melandasi tema “ANI: Ketika Itu, Kini, dan Esok” pada perayaan peresmian hanggar baru.