PT ASM Sukses Selesaikan 1,2 Juta Jam Kerja PSN dengan Zero Accident

jpnn.com, JAKARTA - Anugerah Samudera Madanindo (PT ASM) asal Semarang, berhasil menyelesaikan berbagai Proyek Strategis Nasional (PNS) dengan mengutamakan keselamatan kerja (zero accident).

Keselamatan dan kesehatan menjadi pondasi utama dalam menjalankan berbagai proyek.

Termasuk PSN pengembangan Pelabuhan Patimban Fase 2 dan pengembangan terminal kendaraan yang berhasil dikerjakan sesuai target selama bulan Oktober - November 2025 juga tetap mengedepankan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Direktur Utama PT ASM, Faris Muhammad Abdurrahim mengataka. pekerjaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pusat logistik maritim utama Indonesia dengan target jangka panjang mencapai kapasitas hingga 7,5 juta TEUs.

Pengembangan tahap lanjutan pelabuhan mencakup peningkatan kapasitas terminal kendaraan hingga 600.000 unit CBU dan terminal peti kemas menjadi 3,75 juta TEUs, dengan progres konstruksi mencapai sekitar 78% pada April 2025.

“Proyek ini diharapkan memperkuat daya saing logistik nasional, mendukung pengembangan kawasan industri Metropolitan Rebana, serta mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok melalui konektivitas yang terintegrasi dengan jalan tol akses Patimban,” ungkap Faris dalam keterangan resmi.

Menurutnya, dalam menjalankan semua PSN, PT ASM senantiasa mengutamakan keselamatan kerja (zero accident). Bahkan dari 1.200.622 jam kerja sejak 1 Maret 2023 sampai 30 September 2025, PT ASM berhasil mencatat durasi kerja tanpa kecelakaan fatal.

Sepanjang periode tersebut, PT ASM berhasil mengerjakan 6 proyek dengan total nilai sekitar Rp 300 miliar.