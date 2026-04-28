PT Bangun Sukses Berkah Abadi Resmi Kantongi NPPBKC, Ini Harapan Bea Cukai Malang

jpnn.com, MALANG - PT Bangun Sukses Berkah Abadi resmi menerima nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

NPPBKC diperoleh setelah perwakilan perusahaan melaksanakan pemaparan proses bisnis di ruang aula Kantor Bea Cukai Malang pada Rabu (15/4).

Pemaparan proses bisnis perusahaan merupakan bagian penting dalam pemberian NPPBKC.

Pemilik atau penanggung jawab perusahaan harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Bea Cukai dan/atau kepada pejabat Bea Cukai yang ditunjuk.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan perusahaan menyampaikan gambaran menyeluruh terkait alur proses bisnis yang akan dijalankan, mulai dari produksi hingga distribusi hasil tembakau.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores menegaskan pemaparan proses bisnis adalah bagian dari tahapan penting dalam memastikan kesiapan perusahaan dalam memenuhi ketentuan di bidang cukai.

“Perusahaan perlu menguasai regulasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha di bidang barang kena cukai," kata Johan dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Menurut Johan, pemahaman yang baik terhadap regulasi diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung kelancaran operasional perusahaan.