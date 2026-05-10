PT Berdikari Konsolidasikan Akademisi-Badan Riset untuk Hilirisasi Ayam Terintegrasi

jpnn.com - JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor peternakan PT. Berdikari menunjukkan keseriusan nyata dalam mengakselerasi proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).

Salah satu upaya yang dilakukan PT Berdikari ialah sebagai tuan rumah forum group discussion (FGD) yang menjadi ruang konsolidasi pemerintah, akademisi, badan riset dan praktisi peternakan, merumuskan gagasan strategis guna memperkuat hilirisasi untuk era baru industri peternakan nasional.

FGD yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5), itu juga menegaskan peran strategis PT Berdikari sebagai BUMN peternakan dalam menjaga stabilitas pangan, mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan memastikan ketersediaan protein hewani nasional.

Direktur Utama PT Berdikari Maryadi mengajak serta menantang akademisi dan badan riset untuk berkolaborasi menghadirkan inovasi bersama.

“Kami membuka inovasi kolaborasi untuk membuat atau mendesain proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi agar tercipta seperti harapan semua,” ujar Maryadi.

Dia juga menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci menuju kemandirian pangan nasional.

“Kami selaku korporasi senang bisa membantu masyarakat, khususnya peternak rakyat maupun negara nanti bisa saling kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada,” ungkapnya.

Program HAT menjadi proyek prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian RI, guna memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.