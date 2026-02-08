PT Berdikari Siap Songsong Era Baru Industri Peternakan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Berdikari meresmikan pembangunan Kandang dan Hatchery Grand Parent Stock (GPS) Broiler yang berlokasi di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/2).

Direktur Utama PT Berdikari Maryadi menjelaskan peresmian ini merupakan bagian dari program hilirisasi ayam terintegrasi yang diresmikan Danantara sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta rantai nilai industri peternakan Indonesia.

"Pembangunan fasilitas GPS tersebut menjadi wujud komitmen PT Berdikari dalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani nasional," kata Maryadi dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Dia menjelaskan saat ini kebutuhan daging ayam nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi masih berada di kisaran 4 juta ton dan mayoritas terpusat di Pulau Jawa.

"Kondisi ini mendorong Berdikari, sebagai BUMN peternakan bagian dari holding pangan ID FOOD, untuk berperan aktif dalam pemerataan produksi dan penguatan ekosistem peternakan nasional," tuturnya.

Maryadi mengatakan fasilitas Kandang dan Hatchery GPS yang dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare ini memiliki kapasitas 18.000 ekor GPS dan diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 900 ribu ekor Parent Stock (PS) dan 130 juta Final Stock (FS).

Dia juga menyebutkan bibit PS tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa guna mendukung produksi ayam pedaging yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing.

"Selain memperkuat pasokan protein nasional, proyek ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja, penguatan ekosistem industri peternakan, serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah," kata Maryadi.