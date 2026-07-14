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PT Bewin Travel Goods Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat, Ini Harapan Bea Cukai

PT Bewin Travel Goods Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat, Ini Harapan Bea Cukai
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Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Bewin Travel Goods, perusahaan manufaktur di Kabupaten Pekalongan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PEKALONGAN - PT Bewin Travel Goods, perusahaan manufaktur di Kabupaten Pekalongan, resmi mengantongi izin fasilitas kawasan berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Fasilitas tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri berorientasi ekspor, termasuk PT Bewin Travel Goods yang memasarakan produknya ke Amerika.

PT Bewin Travel Goods memproduksi berbagai perlengkapan perjalanan, seperti tas laptop, tas carrier, tas backpack, dan multibags.

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Produk-produk perusahaan ini sebagian besar dipasarkan ke luar negeri, dengan Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor utama.

Melalui fasilitas kawasan berikat, perusahaan memperoleh berbagai kemudahan di bidang kepabeanan yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pada 2026, PT Bewin Travel Goods telah merealisasikan investasi sebesar Rp 10 miliar.

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Seiring rencana pengembangan kapasitas produksi dan perluasan pasar ekspor, nilai investasi tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai Rp 100 miliar pada 2030.

Selain mendorong pertumbuhan investasi, ekspansi perusahaan juga diperkirakan akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Bewin Travel Goods, ini harapannya

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