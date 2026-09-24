PT BMN Dukung Pengembangan Ekonomi Desa melalui Pembangunan Kumbung Jamur di Bantul
jpnn.com, BANTUL - PT Berdikari Meubel Nusantara (PT BMN) mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pembangunan kumbung jamur bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Mulyo Rahayu Tirtomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Fasilitas ini diharapkan menjadi sarana pengembangan usaha sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Kami mendapatkan tugas mempertemukan perusahaan dengan BUMDesa untuk membuka peluang kolaborasi dan pengembangan ekonomi desa. PT BMN menjadi salah satu perusahaan yang telah berkolaborasi selama dua tahun, sebelumnya bersama BUMDes Guwosari dan tahun ini bersama BUMKal Mulyo Rahayu, Tirtomulyo,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dudi Nugroho.
Pembangunan kumbung jamur ini merupakan bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan PT Berdikari Meubel Nusantara.
Melalui kolaborasi tersebut, PT BMN menghadirkan fasilitas budidaya seluas 48 meter persegi di BUMKal Mulyo Rahayu Tirtomulyo, dengan estimasi kapasitas produksi mencapai 21 ton setiap kali panen.
Tak hanya berorientasi pada pengembangan ekonomi, pembangunan fasilitas ini juga menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Konstruksi kumbung memanfaatkan sisa kayu dari proses produksi furnitur yang masih berkualitas dan telah melalui proses pengolahan, sehingga dapat digunakan kembali dan memiliki nilai guna.
Praktik tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Nomor 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, khususnya melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah.
PT Berdikari Meubel Nusantara (PT BMN) mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pembangunan kumbung jamur
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