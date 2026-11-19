jpnn.com, JAKARTA - PT BNP Paribas Asset Management menyelenggarakan BNP Paribas Investment Forum 2026 di The Langham, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Melalui tiga sesi bersama pakar ekonomi dan praktisi pasar global dan lokal, forum ini bertujuan memberikan investor pandangan tentang perkembangan pasar global dan domestik serta merumuskannya ke dalam strategi investasi menuju 2027.

Forum tahunan yang diselenggarakan oleh PT BNP Paribas Asset Management ini menghubungkan sinyal pasar dengan tren struktural jangka panjang di tengah perubahan ekonomi, kebijakan, geopolitik, teknologi, dan keberlanjutan yang saling terkait, agar investor dapat menilai perkembangan pasar dengan lebih jelas dan fokus pada perspektif jangka panjang, bukan hanya volatilitas jangka pendek.

“Tantangan investor saat ini bukanlah kurangnya informasi, melainkan memilah informasi yang relevan untuk mengambil keputusan investasi dengan pemahaman yang menyeluruh. Inilah peran kami sebagai mitra strategis jangka panjang. Dengan memanfaatkan keahlian global serta pemahaman atas pasar lokal, kami ingin membantu para mitra kami untuk mengambil keputusan dengan lebih yakin guna mendukung ekosistem investasi Indonesia yang lebih inklusif,” kata Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management Maya Kamdani.

Direktur Investasi PT BNP Paribas Asset Management Djumala Sutedja melihat penguatan momentum ekonomi global memasuki 2027, meski pertumbuhan belum merata, adopsi Artificial Intelligence yang membuka peluang investasi jangka panjang.

"Namun, risiko inflasi serta ketidakpastian politik tetap perlu dicermati. Di Indonesia, arah kebijakan dan kondisi makroekonomi menjadi konteks penting dalam menilai peluang di pasar saham dan pendapatan tetap. Selektivitas, diversifikasi, dan pengelolaan aktif menjadi penting untuk menyeimbangkan peluang dan risiko sesuai tujuan investasi nasabah,” katanya.

Pembahasan forum mencakup prospek ekonomi global 2027, kebijakan moneter, tarif perdagangan, arah kebijakan, risiko regulasi, kondisi makroekonomi Indonesia, termasuk dampak dinamika politik terhadap pasar modal. Forum juga akan mengulas diversifikasi lintas wilayah dan sektor, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan teknologi. Seluruh rangkaian perspektif tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam strategi investasi dan portofolio, dengan penekanan pada diversifikasi serta pengelolaan aktif untuk menyeimbangkan imbal hasil dan risiko.

Forum ini menghadirkan sejumlah pakar BNP Paribas Asset Management, antara lain Daniel Morris, Chief Market Strategist BNP Paribas Asset Management London; Raden Pardede, Economic Advisor; dan Wildan Maulana Yusuf, Associate Director, Senior Fixed Income & Money Market Manager.