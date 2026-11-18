jpnn.com, JAKARTA - Industri manufaktur dituntut bergerak cepat menghadapi perubahan pasar, kompleksitas rantai pasok, dan kebutuhan efisiensi operasional.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Bisnis Sistem Indonesia (BSI) menggelar forum bertajuk “Smart Manufacturing 4.0 with AI-Powered ERP” di di Radisson Golf Hotel Batam, baru-baru ini.

Pelaku industri berkumpul membahas pemanfaatan Enterprise Resource Planning (ERP) serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung perkembangan industri manufaktur.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan penyedia teknologi dan praktisi industri.

Integrasi Teknologi Menjadi Fondasi Manufaktur Cerdas

Dalam sesi pembukaan bertajuk “Opening Remarks – Smart Manufacturing – Batam” Strategic Enterprise Channel Director PT BSI Yundi Tenggono menyoroti pentingnya kesiapan perusahaan dalam menghadapi perkembangan industri menuju manufaktur cerdas.

Menurut dia, transformasi manufaktur tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi terbaru. “Perusahaan juga perlu membangun keterhubungan antara proses bisnis, sumber daya manusia, dan sistem teknologi yang digunakan,” ujar Yundi.

Dia menyebut integrasi tersebut menjadi fondasi untuk meningkatkan visibilitas operasional, memperkuat koordinasi antardepartemen, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan pelanggan.