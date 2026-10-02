PT CDS Asia Electronics Tembus Pasar AS Lewat Ekspor Perdana Lampu Tenaga Surya

jpnn.com, SEMARANG - PT CDS Asia Electronics mencatatkan ekspor perdana produk lampu taman tenaga surya sebanyak 12.152 karton ke Amerika Serikat.

Pelepasan ekspor dengan nilai mencapai USD252.016,56 itu berlangsung di fasilitas produksi PT CDS Asia Electronics, Jalan Tambakaji I No. 1, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang pada Kamis (1/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Budi Prasetiyo mengapresiasi capaian tersebut dan berharap ekspor perdana ini menjadi awal bagi perusahaan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kapasitas produksinya.

“Ekspor perdana ini membuktikan fasilitas kawasan berikat mampu mengakselerasi kelancaran kegiatan industri dan ekspor. Kami berharap capaian ini menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk terus memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (2/10).

PT CDS Asia Electronics berdiri pada Desember 2020 sebagai bagian dari ALPAN Group di Indonesia dan bergerak di bidang manufaktur penerangan tenaga surya.

Perusahaan ini merupakan bagian dari relokasi kegiatan produksi ALPAN Group dari Tiongkok ke Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD14 juta.

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, PT CDS Asia Electronics menerapkan sistem manufaktur terintegrasi dan Sistem Manajemen Mutu.

Perusahaan saat ini telah menyerap sekitar 2.200 tenaga kerja lokal di wilayah Semarang.