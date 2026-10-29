menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pajak » PT Ceria Kembali Raih Penghargaan Pajak, Konsisten Sejak 2022

PT Ceria Kembali Raih Penghargaan Pajak, Konsisten Sejak 2022

PT Ceria Kembali Raih Penghargaan Pajak, Konsisten Sejak 2022
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) kembali mendapat apresiasi dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas kontribusinya dalam bidang perpajakan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) kembali mendapat apresiasi dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas kontribusinya dalam bidang perpajakan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Tax Gathering Kanwil DJP Sulselbartra 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 Oktober 2026.

Penghargaan ini melanjutkan catatan CNI yang telah menerima apresiasi serupa pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Baca Juga:

General Manager Tax Ceria Corp Reza Firdauzi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi perusahaan melalui kegiatan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Setiap aktivitas industri memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui kewajiban perpajakan,” kata Reza dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Menurut dia, pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Baca Juga:

Reza menjelaskan, perusahaan terus memperhatikan pengelolaan administrasi dan pelaporan pajak seiring perkembangan kegiatan operasional.

Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) kembali mendapat apresiasi dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas kontribusinya dalam bidang perpajakan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI