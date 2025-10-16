PT Chakra Jawara Sabet 3 Penghargaan di Ajang Continuous Improvement Convention 2025

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Chakra Jawara (Chakra Jawara), anak perusahaan dari PT Mahadana Dasha Utama (MahaDasha) yang merupakan bagian dari Grup Tiara Marga Trakindo (Grup TMT) meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Continuous Improvement Convention (CIC) 2025 di The Alana Hotel, Yogyakarta.

Chakra Jawara terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh lini bisnis.

Continuous Improvement Convention (CIC) merupakan agenda tahunan yang digagas oleh PQM Consultants sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang menunjukkan komitmen tinggi dalam peningkatan produktivitas dan kualitas.

Tahun ini, CIC diikuti oleh 324 peserta dari 51 perusahaan, dengan total 264 proyek yang dipresentasikan menggunakan berbagai pendekatan, seperti PDCA, Design Thinking, DMAIC, 5S, Suggestion System, TPM, dan Lean.

Dalam kompetisi tersebut, tim dari Chakra Jawara berhasil meraih tiga penghargaan melalui proyek unggulan, yaitu:

• Gold Medal pada metode Suggestion System, melalui proyek “Pembuatan U-Plate Stopper Untuk Mengurangi Kerusakan Center Bearing pada Unit IVECO di Site Wetar.”, dengan project Leader, Purwadi.

• Silver Medal pada metode Design Thinking, melalui proyek “Meningkatkan Traceability Lost to Competitor Quotation dari 62% ke 100%.”, dengan project leader, Sofi Adenina.

• Silver Medal pada metode DMAIC, melalui proyek “Reducing the Number of Axle Beam Component Failures on IVECO Type 682 Mining Trucks from 27 Failures to 0 Failures by December 2024.”, dengan project leader, Jerri Lazarus L.

"Pencapaian ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas operasional dan keandalan unit," kata Ario Wirawan,Direktur PT Chakra Jawara.

Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kontribusi aktif para karyawan dalam membangun budaya mutu dan perbaikan berkelanjutan.(chi/jpnn)