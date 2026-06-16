PT Chandra Asri Pacific dan BEM Untirta Gelar Gerakan Edukasi Pengelolaan Sampah

jpnn.com, BANTEN - PT Chandra Asri Pacific Tbk bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (BEM Untirta) menggelar aksi edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.

Gerakan tersebut dinamai Kampanye Indonesia Asri dengan menggelar operasi semut di Kawasan Alun-Alun Kota Serang saat momentum Car Free Day (CFD) beberapa hari lalu.

Head of Corporate Communications Chandra Asri Group Chrysanthi Tarigan mengatakan Kampanye Indonesia Asri merupakan program unggulan yang memiliki tujuan untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan.

"Jadi, kami mengedukasi melalui aksi pungut maupun memilah sampah kepada masyarakat secara langsung," ucap Chrysanthi, Selasa (16/6).

Dia menjelaskan gerakan edukasi sampah kepada masyarakat melibatkan 30 volunter yang terdiri dari mahasiswa bersama sukarelawan.

"Selain melakukan aksi bersih-bersih sampah di area publik, para volunter juga memberikan edukasi mengenai jenis-jenis sampah maupun cara memilah agar dapat dikelola secara optimal," ujarnya.

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Menurutnya, kolaborasi bersama BEM Untirta menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan Kampanye Indonesia Asri.

"Sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah," kata dia.