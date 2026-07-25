PT Danantara Asset Management Ambil Alih 4 Perusahaan Manajer Investasi Milik BUMN
jpnn.com, JAKARTA - PT. Danantara Asset Management (DAM) secara resmi mengambil alih empat perusahaan manajer investasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keempat entitas BUMN tersebut mencakup PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI), PT BNI Asset Management (BNI AM), dan PT PNM Investment Management (PNM IM).
Aksi pengambilalihan empat perusahaan BUMN ditandai melalui penandatanganan Share Purchase Agreement, yang dilaksanakan pada 22 Juli 2026.
Langkah strategis itu menjadi bagian dari komitmen DAM untuk memperkuat fondasi industri manajemen investasi nasional, agar semakin kompetitif dan berdaya saing global.
Keempat perusahaan manajer investasi tersebut secara kolektif mencatatkan dana kelolaan atau Asset Under Management (“AUM”) lebih dari Rp170 triliun per Juni 2026.
Besarnya skala dana kelolaan tersebut didukung oleh pengalaman, jaringan distribusi, kapabilitas investasi, serta basis investor yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan.
Seluruh potensi ini menjadi kekuatan penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi sekaligus meningkatkan daya saing industri manajemen investasi Indonesia.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria menegaskan pengambilalihan pengendalian empat perusahaan tersebut bukan sekadar transaksi pembelian saham biasa.
PT. Danantara Asset Management (DAM) secara resmi mengambil alih empat perusahaan manajer investasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
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