PT Diamond Citra Propertindo Tbk Catat Laba Bersih Kuartal III 2025 Melesat Jadi Rp 855 Juta
jpnn.com, JAKARTA - PT Diamond Citra Propertindo Tbk (Perseroan); kode saham: DADA) mencatat kinerja keuangan yang makin solid pada Kuartal III 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp 883 juta.
Angka ini meningkat signifikan dibandingkan Rp 171 juta pada periode yang sama tahun 2024, mencerminkan pemulihan kinerja yang kuat setelah tekanan yang dialami pada Kuartal I 2025 dan sepanjang tahun 2024.
Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk, Bayu Setiawan menyebutkan pencapaian tersebut menghasilkan laba bersih per saham sebesar Rp 0,119, menandai peningkatan nilai bagi pemegang saham dan menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan operasional Perseroan.
Lebih jauh, Bayu menjelaskan Laba bersih DADA (PT Diamond Citra Propertindo Tbk) pada Kuartal III 2025 mencapai Rp 883 juta, meningkat secara signifikan dibandingkan Rp 171 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal ini setara dengan laba bersih per saham sebesar Rp 0,119 lembar.
“Kinerja yang positif ini kontras dengan laba bersih di kuartal 1 dan tahun 2024 yang menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Bayu.
Berikut rincian laba bersih DADA:
Kuartal 3 2025: Rp 883 juta (naik dari Rp 171 juta di Q3 2024).
