PT DPM Berangkatkan Enam Siswa asal Silima Pungga Pungga Kuliah ke China

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Tambang Seng dan Timah Hitam PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus mendukung pengembangan Kabupaten Dairi, khususnya lewat pendidikan.

Chief Legal and External Relation Officer PT DPM Radianto Arifin menyatakan kali ini, piahknya akan mengirim enam siswa dari wilayah Silima Pungga Pungga penerima Beasiswa PT DPM Angkatan ke-4 untuk melanjutkan studi di Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce (GDPIC), China.

Keenam penerima beasiswa angkatan ke-4 adalah Anggun Meriah Ateku Cibro asal Desa Tungtung Batu, Dealova Ro Rejeki Sinaga dan Tria Basana Manurung asal Desa Longkotan, Grace Deocaeli Maringga asal Desa Lae Ambat, Daniel Fransiskus Simarmata asal Desa Silalahi 1/Sidikalang, Hokkop Marlintong Siagian asal Desa Sopokomil.

“Melalui beasiswa ini, penerima beasiswa akan mendapatkan pendidikan jenjang Diploma bidang Machinery Manufacturing and Automation di GDPIC selama tiga tahun,” ungkap Radianto dikutip, Rabu (5/11).

Mereka, kata Radianto, akan berangkat ke China pada Maret 2026.

“Kami berharap, para penerima beasiswa ini dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh untuk mengembangkan wilayah Dairi di masa akan datang,” jelas Radianto.

Radianto menegaskan proses penentuan penerima beasiswa ini dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

Seleksi penerima beasiswa dimulai dengan sosialisasi yang diadakan di Kantor Camat Silima Pungga Pungga pada 31 Juli 2025.