PT DSI Resmi Beroperasi Hari Ini, Berapa Potensi Penerimaan Negara?
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum bisa mengungkapkan detail potensi penerimaan negara dari terbentuknya lembaga ekspor baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Purbaya mengaku pemerintah sudah melakukan perhitungan terkait hal tersebut, tetapi belum menemukan angka pasti mengenai potensi penerimaan negara.
Hal ini mengingat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor baru ini baru mulai beroperasi secara resmi pada hari ini, Senin (1/6).
"Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya," kata Purbaya dalam konferensi pers operasional PT DSI, Minggu (31/5).
Merespons kondisi tersebut, Purbaya meminta publik untuk menunggu angka perkiraan penerimaan negara pada tiga bulan mendatang.
Dia menyebut kinerja PT DSI akan dievaluasi dalam kurun tiga bulan ke depan.
Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas yang diberikan lembaga tersebut kepada negara.
Menurut Purbaya, setelah evaluasi dilakukan, barulah dia bisa mengeluarkan potensi konkret angka yang akan diterima negara.
