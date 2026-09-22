PT FIF Raih Sertifikasi ISO 37301:2021, Komitmen Perkuat Tata Kelola & Kepatuhan Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (PT FIF) terus berupaya memperkuat komitmennya dalam membangun bisnis yang berintegritas, patuh, dan berkelanjutan.

Hal ini ditunjukkan melalui perolehan sertifikasi standar internasional ISO 37301:2021 Compliance Management System, dengan akreditasi ANAB (ANSI National Accreditation Board) dengan ruang lingkup 'Operation in Compliance with the Republic of Indonesia Laws and Regulations, specially in the Provision of Compliance and Governance in Financing Industry'.

Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi PT FIF dalam memperkuat penerapan sistem manajemen kepatuhan yang terstruktur, konsisten, dan terintegrasi dengan tata kelola serta proses bisnis perusahaan.

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ISO 37301:2021 merupakan standar internasional untuk Compliance Management System (CMS) yang memberikan kerangka bagi organisasi dalam mengelola kewajiban dan risiko kepatuhan, membangun budaya kepatuhan, serta memastikan efektivitas penerapannya melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Presiden Direktur PT FIF Indra Gunawan mengatakan capaian ini memperkuat komitmen PT FIF untuk menempatkan kepatuhan sebagai salah satu fondasi dalam menjaga kualitas tata kelola, integritas proses bisnis, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

“Hal ini sekaligus mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) kami secara konsisten,” kata Indra dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (22/9).

Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya PT FIF untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kapabilitas kepatuhannya setelah sebelumnya memperoleh rekognisi nasional sebagai Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 yang diselenggarakan oleh Hukumonline.

Ke depan, PT FIF akan terus menjaga konsistensi implementasi ISO 37301:2021 agar kepatuhan dan integritas senantiasa menjadi bagian dari setiap aktivitas bisnis perusahaan, sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan regulator, pemegang saham, konsumen, mitra bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan.