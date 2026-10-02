PT Geo Dipa Energi Siap Bangun Pembangkit Listrik Geothermal Berkapasitas 965 MW
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis mengatakan pada 10 tahun ke depan, perseroan menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas sebesar 965 MW dan produksi silika serta litium sekitar 5 ribu ton per tahun.
Hal itu diungkapkan Yudis dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10).
Dia menjelaskan secara teknis Geo Dipa telah mengoperasikan pembangkit berkapasitas 120 megawatt (MW), sedang membangun 100 MW pembangkit, serta menyiapkan pengadaan (procurement) untuk pembangkit 110 MW.
Dengan demikian, total kapasitas geothermal (panas bumi) yang sedang dikelola mendekati 400 MW, di samping pengalaman operasi dan pemeliharaan selama 24 tahun.
“Mineral-mineral ini ekuivalen dengan mineral yang dihasilkan dari tambang, tetapi dia munculnya dari sumur panas bumi. Menariknya adalah ini bisa diklaim green minerals. Kalau yang di tambang gray minerals karena dia pakai fosil alat coiling-nya, eskavatornya berbahan bakar BBM semua,” ujar dia.
Pemanfaatan green minerals ini diharapkan dapat menjadi komoditas bernilai tinggi yang mampu menopang keekonomian pengembangan lapangan panas bumi, sehingga dapat mendorong harga listrik panas bumi lebih kompetitif di masa depan.
Indonesia disebut memiliki potensi panas bumi sebesar 24 gigawatt (GW) atau setara dengan 40 persen dari total sumber daya geothermal dunia, tetapi tingkat pemanfaatannya baru mencapai 11 persen atau sekitar 2,7 GW.
Karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan 14 lokasi eksplorasi baru dengan potensi energi mencapai 732 MW yang diperkirakan membutuhkan tambahan investasi sebesar 0,4 miliar dolar AS hingga totalnya mencapai 5,75 miliar dolar AS.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis mengatakan pada 10 tahun ke depan, perseroan menargetkan mampu membangun kapasitas pembangkit listri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Konsultan Global Soroti Ambisi PLTS 100 GW Prabowo, Sebut 3 Hal Ini Jadi Kunci
- Indonesia Buka Peluang Investasi Baru Berskala Global Lewat Ambisi Surya 100 GWp
- Ada Kendala Pasokan Batu Bara, Listrik-BBM Aman?
- Pemadaman Lampu 1 Jam di DKI Menghemat Biaya Listrik Rp 134 Juta
- Indonesia Dinilai Perlu Memiliki Sistem Energi yang Fleksibel
- UGM: PLTP Ungaran, Dorong Keandalan Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah