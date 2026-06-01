PT GMM Jaga Kondusivitas Saat Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora
jpnn.com, BLORA - PT Gendhis Multi Manis (GMM) menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan penyampaian aspirasi petani tebu yang berlangsung di Kabupaten Blora, GMM telah melakukan berbagai langkah koordinasi guna memastikan situasi tetap tertib, aman, dan kondusif.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, GMM terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, asosiasi petani tebu, serta para pemangku kepentingan terkait dalam tata niaga gula nasional.
Perusahaan juga mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi terbuka dalam menyikapi berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.
Sebelum menemui massa aksi, jajaran manajemen PT GMM terlebih dahulu melakukan dialog bersama perwakilan petani dan pemangku kepentingan di Kantor PT GMM.
Dialog tersebut dihadiri Plt Direktur Utama PT GMM Sri Emilia Mudiyanti, Direktur Operasional PT GMM Krisna Murtiyanto, perwakilan Perum BULOG Andin, perwakilan petani tebu Anton Sudibyo, Khoirul Anwar, Darmawan, Mulyadi, serta perwakilan Front Blora Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyampaikan pandangan, aspirasi, serta berbagai masukan terkait kondisi petani tebu dan operasional PG GMM.
GMM terus membangun komunikasi intensif dengan pemda, aparat keamanan, asosiasi petani tebu, serta para pemangku kepentingan dalam tata niaga gula nasional
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perbaikan Jalan Randublatung-Cepu Blora Masuk Tahapan Lelang
- BULOG Dukung Upaya Menjaga Kelancaran Penyaluran Tebu Petani di Blora
- Gandeng Petani Tebu, Pertamina NRE Siap Mencapai Swasembada Energi Nasional
- Memaknai Iduladha 1447 H, BULOG Teguhkan Semangat Kurban untuk Ketahanan Pangan Umat
- BULOG Perkuat Kolaborasi dengan Kampus untuk Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
- Alibaba Cloud Tegaskan Komitmen di Indonesia, Gandeng Sejumlah Mitra Strategis Lokal