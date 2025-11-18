PT IIM Berkolaborasi demi Memperluas Dampak Program Desa Energi di Lampung

jpnn.com, LAMPUNG TIMUR - PT Insight Investments Management (PT IIM) sukses menggelar kegiatan CSR Partnership Gathering 2025 di Desa Labuan Ratu VII, Lampung Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) wilayah Lampung, dan Mitra distribusi penjualan seperti Bank, Sekuritas dan APERD Online pada 31 Oktober hingga 2 November 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kolaborasi dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dan memperkuat dampak sosial dari program unggulan Insight IM yakni Desa Energi Insight: Renewable Energy for Ecotourism and Conservation.

Direktur PT IIM Ria M Warganda dalam keterangan tertulisnya Senin (10/11) menjelaskan bahwa kegiatan CSR Partnership Gathering 2025 merupakan forum sinergi antara regulator, pelaku industri jasa keuangan, dan masyarakat dalam mendukung implementasi penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG's 2, 5, 7, 8, 13, 15, dan 17 melalui program Desa Energi Insight.

“Program Desa Energi Insight merupakan salah satu program CSR unggulan PT IIM yang merupakan inisiatif berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar utama dari komitmen perusahaan untuk mewujudkan Transforming Investment into Social Impact,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian CSR Partnership Gathering 2025 terdapat beberapa kegiatan, di antaranya monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur terbarukan, Workshop Batik Ecoprint, kegiatan ekologi dan konservasi lingkungan di kawasan sekitar Taman Nasional Way Kambas, serta dialog dan sinergi dengan pelaku industri jasa keuangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk berbagi praktik baik, memperkuat jejaring kolaborasi, dan bersama-sama menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat serta lingkungan. Dengan dukungan regulator dan pelaku industri jasa keuangan, kami yakin inisiatif berkelanjutan seperti Desa Energi akan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Ria.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Otto Fitriandy menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi PT IIM bersama berbagai pemangku kepentingan yang telah menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kolaborasi PT IIM bersama berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, yang tidak hanya memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi juga turut menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang,” jelas Otto.