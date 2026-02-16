menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » PT KAI Bakal Dievaluasi Total Buntut Tabrakan Kereta Api di Bekasi

PT KAI Bakal Dievaluasi Total Buntut Tabrakan Kereta Api di Bekasi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan akan mengevaluasi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan akan mengevaluasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) secara menyeluruh.

Evaluasi tersebut diambil sebagai respons cepat pemerintah, menyusul insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

Rosan akan meninjau kembali standar operasional dan keselamatan pada layanan transportasi kereta api nasional.

Baca Juga:

Secara spesifik, evaluasi akan difokuskan pada seluruh sistem yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta api.

Hal itu bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan memastikan seluruh protokol keamanan telah berjalan dengan optimal.

"Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap, terutama, keselamatan segala sistem yang ada dan memang kami selalu mengevaluasi secara menyeluruh lah, gitu ya," ujar Rosan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Baca Juga:

Bersamaan dengan itu, Rosan menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi.

"Kami sangat prihatin dengan kecelakaan kereta api yang kemarin malam terjadi," tuturnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI