PT KAI Bakal Dievaluasi Total Buntut Tabrakan Kereta Api di Bekasi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan akan mengevaluasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut diambil sebagai respons cepat pemerintah, menyusul insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.
Rosan akan meninjau kembali standar operasional dan keselamatan pada layanan transportasi kereta api nasional.
Secara spesifik, evaluasi akan difokuskan pada seluruh sistem yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta api.
Hal itu bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan memastikan seluruh protokol keamanan telah berjalan dengan optimal.
"Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap, terutama, keselamatan segala sistem yang ada dan memang kami selalu mengevaluasi secara menyeluruh lah, gitu ya," ujar Rosan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
Bersamaan dengan itu, Rosan menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi.
"Kami sangat prihatin dengan kecelakaan kereta api yang kemarin malam terjadi," tuturnya.
