PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Rangkasbitung-Tanah Abang saat Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter menambah dua perjalanan kereta api untuk relasi Rangkasbitung-Tanah Abang guna memperkuat mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Penambahan ini menjadikan total perjalanan pada Jalur Hijau (Green Line) meningkat dari 204 menjadi 206 perjalanan setiap harinya.

Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan, penambahan itu menjadikan total perjalanan mulai 13-30 Maret 2026 sebanyak 1.065 perjalanan.

"Sebenarnya penambahan dua ini sudah kita jalankan sejak di posisi akhir tahun kemarin," ujar Karina di Jakarta, Rabu.

Hanya saja di tahun 2025 pada saat Angkutan Lebaran posisinya belum jalan sehingga ini yang membedakan antara Angkutan Lebaran tahun lalu dengan Angkutan Lebaran 2026.

Dengan demikian, Jalur Hijau atau "Green Line" sebagai relasi commuter line terpanjang itu (72,8 kilometer) kini mengoperasikan 206 perjalanan dari yang sebelumnya 204.

Adapun dua kereta tersebut berkapasitas angkut Stamformasi (SF) 10 (jumlah gerbong dalam satu rangkaian kereta). "SF maksimum di 10," tutur Karina.

PT KAI memastikan kesiapan Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.