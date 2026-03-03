PT Karya Bali Indah Sukses Ekspor MMEA ke Filipina Berkat Fasilitas KITE Pengembalian

jpnn.com, GIANYAR - Penerima fasilitas KITE Pengembalian asal Gianyar, PT Karya Bali Indah sukses mengekspor produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke Filipina.

Ekspor resmi dilepas Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT serta Bea Cukai Denpasar pada akhir Februari lalu.

Produk yang diekspor berupa minuman beralkohol golongan C merek Bacardi Spiced ukuran 750 ml sebanyak 21.600 botol.

Pengiriman dilakukan dalam dua kontainer dari Gianyar menuju Filipina.

Ekspor ini mencerminkan kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk industri dalam negeri sekaligus menunjukkan daya saing pelaku usaha nasional di pasar global.

Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar I Made Aryana menyampaikan pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong daya saing industri nasional.

“Fasilitas ini memberikan pengembalian bea masuk atas bahan baku impor yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor,” jelas I Made Aryana dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT Iyan Rubiyanto menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dalam kegiatan ekspor barang kena cukai.