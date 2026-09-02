PT KASS Sukses Tembus Pasar Eropa Lewat Ekspor Perdana 1,5 Ton Biji Kakao ke Swiss
jpnn.com, BERAU - PT Khatulistiwa Agro Serasi Sentosa (PT KASS) berhasil mendapatkan respons positif dari pasar Eropa.
Keberhasilan itu ditandai melalui kegiatan ekspor perdana biji kakao sebanyak 1,5 ton ke Swiss.
Pelepasan ekspor perdana ini dilaksanakan pada Sabtu (22/8).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung perwakilan pemerintah Kabupaten Berau dan Bea Cukai Tarakan.
Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo mengungkapkan ekspor ini menjadi salah satu wujud nyata potensi komoditas daerah untuk menembus pasar internasional.
Selain itu, menurut Wahyu, keberhasilan ekspor ini memperkuat posisi produk Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Wahyu pun menegaskan pihaknya siap mendukung ekspor komoditas kakao melalui kemudahan pelayanan ekspor, meliputi pelayanan administrasi, pelayanan fasilitas berupa Klinik Ekspor, serta pelayanan pemeriksaan fisik jika diperlukan.
“Melalui sinergi dan pendampingan dalam proses ekspor, kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan asistensi kepada pelaku usaha dalam mendorong kelancaran kegiatan ekspor,” pungkas Wahyu. (mrk/jpnn)
PT KASS berhasil mendapatkan respons positif dari pasar Eropa melalui kegiatan ekspor perdana biji kakao sebanyak 1,5 ton ke Swiss
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
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