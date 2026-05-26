PT Kideco Raih Dua Penghargaan Pada Ajang IRCA 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak perusahaan PT Indika Energy Tbk, sukses meraih dua penghargaan pada ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 yang digelar oleh Hukumonline di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Kideco mendapatkan penghargaan atas kepatuhan perusahaan terhadap hukum.

Tercatat lebih dari 130 perusahaan dari 23 sektor industri mengikuti ajang ini.

Kideco berhasil membawa pulang penghargaan Sapphire pada klasifikasi Prosper B untuk kelas Mineral and Coal sebagai Best Enterprise in Regulatory Compliance, dan The Most Inspiring Leader in Regulatory Compliance untuk Arif Kayanto selaku Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco.

Wakil Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco Wicaksono W. Santoso menyampaikan apresiasi ini menjadi motivasi besar bagi perusahaan, untuk terus menjaga standar tata kelola tertinggi.

“Penghargaan ini merupakan kehormatan besar bagi Kideco, bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen Kideco untuk menjalankan usaha dengan integritas, tanggung jawab, dan standar tata kelola yang tinggi,” ujar Wicaksono W. Santoso.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Hukumonline, Arkka Dhiratara Dunia mengatakan saat ini berada dalam fase ketidakpastian tinggi.

Ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perlambatan ekonomi global, tekanan harga komoditas, hingga percepatan transformasi digital dan kecerdasan buatan, memaksa pelaku bisnis untuk terus beradaptasi.