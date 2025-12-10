menu
PT Lautan Natural Krimerindo Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang PEEN 2025

PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) berhasil menyabet dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) terhadap pengelolaan energi berkelanjutan membuahkan hasil gemilang.

Perusahaan manufaktur di bidang pangan tersebut berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang Apresiasi Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penghargaan ini menegaskan peran LNK sebagai pelopor industri hijau, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan target pemerintah menuju Net Zero Emission pada 2060.

Sektor manufaktur sendiri menyumbang konsumsi energi tertinggi, mencapai 45,94 persen dari total konsumsi energi nasional.

LNK menjadi satu-satunya perusahaan pangan yang diapresiasi sebagai Pemenang Sub Kategori Inovasi Khusus pada Manajemen Energi di Industri: LNK diakui atas inovasi sistem Clean In Place (CIP) dalam proses produksi.

Inisiatif ini sukses besar dengan mengurangi penggunaan air sebesar 30 persen, penggunaan energi listrik hampir 60 persen, serta menekan emisi CO2 hingga 56 persen.

Kemudian meraih juara tiga dalam Kategori Gedung Hijau Kecil dan Menengah: Penghargaan ini diberikan atas optimalisasi sistem bangunan dan penerapan prinsip green building di lingkungan kantor, termasuk penggunaan panel surya yang memasok lebih dari 10% total konsumsi energi tahunan gedung.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung pada hari Jumat, 5 Desember 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, dalam acara bertajuk “Temu Stakeholder dan Apresiasi Keberhasilan Pengelola Gedung dan Industri Bidang Konservasi Energi Tahun 2025.”

PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) menyabet dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2025 yang diselenggarakan Kementerian ESDM.

