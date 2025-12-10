PT Lautan Natural Krimerindo Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang PEEN 2025
jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) terhadap pengelolaan energi berkelanjutan membuahkan hasil gemilang.
Perusahaan manufaktur di bidang pangan tersebut berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang Apresiasi Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penghargaan ini menegaskan peran LNK sebagai pelopor industri hijau, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan target pemerintah menuju Net Zero Emission pada 2060.
Sektor manufaktur sendiri menyumbang konsumsi energi tertinggi, mencapai 45,94 persen dari total konsumsi energi nasional.
LNK menjadi satu-satunya perusahaan pangan yang diapresiasi sebagai Pemenang Sub Kategori Inovasi Khusus pada Manajemen Energi di Industri: LNK diakui atas inovasi sistem Clean In Place (CIP) dalam proses produksi.
Inisiatif ini sukses besar dengan mengurangi penggunaan air sebesar 30 persen, penggunaan energi listrik hampir 60 persen, serta menekan emisi CO2 hingga 56 persen.
Kemudian meraih juara tiga dalam Kategori Gedung Hijau Kecil dan Menengah: Penghargaan ini diberikan atas optimalisasi sistem bangunan dan penerapan prinsip green building di lingkungan kantor, termasuk penggunaan panel surya yang memasok lebih dari 10% total konsumsi energi tahunan gedung.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung pada hari Jumat, 5 Desember 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, dalam acara bertajuk “Temu Stakeholder dan Apresiasi Keberhasilan Pengelola Gedung dan Industri Bidang Konservasi Energi Tahun 2025.”
PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) menyabet dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2025 yang diselenggarakan Kementerian ESDM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kiprah Kemkomdigi Perkuat Ekosistem Digital Nasional
- SETARA Institute Rilis Indeks HAM 2025 di RI, Kebebasan Berekspresi Jadi Indikator Paling Rendah
- KPK & Kejaksaan Perlu Mendalami Kerja Sama Bali Towerindo-Pemkab Badung
- Marsel–Awwab Menangis Saat Bacakan Pleidoi, Teringat Ibu yang Setiap Hari Berderai Air Mata
- Pameran Inovasi Daerah 2025, Wadah Diseminasi & Replikasi Praktik Inovasi Terbaik
- Mendagri Perintahkan Dirjen Dukcapil Turunkan Tim ke 3 Provinsi Terdampak Bencana Sumatra