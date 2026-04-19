PT Maesindo Ekspor Paper Bag & Alat Kesehatan ke Berbagai Negara, Ini Harapan Bea Cukai

PT Maesindo Indonesia berhasil mengekspor 7.622 karton paper bag dan alat kesehatan dari Bantul ke berbagai negara. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PALU - PT Maesindo Indonesia berhasil mengekspor 7.622 karton paper bag dan alat kesehatan dari Bantul ke berbagai negara di beberapa benua.

Bea Cukai Yogyakarta pun memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal meski ekspor tersebut dilaksanakan di tengah suasana Idulfitri 2026 atau tepatnya pada 20–23 Maret 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono menegaskan pelayanan tidak terhenti meskipun dalam masa libur Lebaran.

“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha, termasuk memastikan kelancaran proses ekspor selama periode Idulfitri,” ujar Imam Sarjono.

Ekspor tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Emas dengan total nilai devisa mencapai USD 135.277,86 atau sekitar Rp 2,28 miliar.

Produk yang dikirim berasal dari fasilitas produksi di Kasihan, Bantul, DIY, meliputi paper bag, alat kesehatan, aksesoris, hingga hiasan kue.

Negara tujuan ekspor mencakup Belanda, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Amerika Serikat.

Imam menjelaskan peran Bea Cukai tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga memberikan asistensi kepada perusahaan.

