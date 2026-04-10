PT Mahkota Triangjaya Sukses Ekspor Perdana Bulu Mata ke Belanda Berkat Fasilitas KITE

Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta terus mendorong pertumbuhan industri nasional, salah satunya melalui pemberian fasilitas kepabeanan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - PT Mahkota Triangjaya mencatatkan ekspor perdana produk bulu mata ke Belanda berkat memanfaatkan fasilitas KITE Pembebasan dari Bea Cukai.

Ekspor ini menjadi bukti keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menembus pasar internasional.

Dalam pengiriman perdananya, PT Mahkota Triangjaya mengekspor sebanyak 168.234 pieces bulu mata dengan total nilai mencapai Rp 1.314.734.922,77.

Produk tersebut merupakan hasil karya tenaga kerja terampil lokal yang turut mengangkat potensi industri Kabupaten Purbalingga ke kancah global.

Keberhasilan ini tidak lepas dari perjalanan panjang perusahaan yang sebelumnya memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) sejak 2020.

Seiring dengan pertumbuhan usaha yang signifikan, perusahaan kemudian 'naik kelas' dengan memperoleh fasilitas KITE Pembebasan pada akhir 2025.

Fasilitas KITE Pembebasan memberikan kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang ekspor.

Dengan dukungan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas jangkauan pasar.

