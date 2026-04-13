PT Makmur Turut Perkuat Literasi Reksa Dana di Jateng
jpnn.com, SEMARANG - PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur), perusahaan wealth tech berpartisipasi mendukung program SOSEDU APRDI 2026.
Salah satu rangkaian acara dari program tersebut digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Semarang, pada 9 April 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Road to Pekan Reksa Dana 2026, rangkaian roadshow 5 kota yang digelar APRDI bersama OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI), mencakup Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Bandung, sebagai Pre-Event menuju puncak acara Pekan Reksa Dana 2026 pada 27 April 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Kegiatan di Semarang bertujuan memperkuat pemahaman 30 orang perwakilan media mengenai reksa dana serta program investasi terencana dan berkala yang tengah disosialisasikan secara nasional.
Hadir dalam acara Hidayat Prabowo selaku Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah dan Gresia Kusyanto selaku Ketua Panitia SOSEDU APRDI 2026.
Kehadiran Makmur dalam kegiatan ini juga mencerminkan peran strategis perusahaan di industri reksa dana digital Indonesia.
Dalam sambutannya, Hidayat Prabowo menegaskan penguatan literasi keuangan kini menjadi kebutuhan mendesak di tengah akses investasi yang semakin luas.
Inklusi yang tinggi merupakan pencapaian yang positif, namun harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat berinvestasi secara bijak.
Keikutsertaan Makmur dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk tidak sekadar menyediakan platform investasi yang mudah diakses.
