PT Maximos Supply Chain Indonesia Resmi Kantongi Fasilitas Pusat Logistik Berikat
jpnn.com, SEMARANG - Kanwil Bea Cukai Jateng DIY secara resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Maximos Supply Chain Indonesia pada Jumat (6/2).
Penyerahan fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat sistem logistik nasional.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Agus Yulianto menyampaikan pemberian fasilitas PLB merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha.
Agus menjelaskan PLB adalah tempat penimbunan barang asal luar daerah pabean dan/atau dalam daerah pabean yang memperoleh fasilitas fiskal serta kemudahan kepabeanan dan cukai.
“Melalui fasilitas ini, perusahaan dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi barang,” jelas Agus dalam keterangannya, Kamis (19/2).
PT Maximos Supply Chain Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, telah merealisasikan investasi sebesar Rp 3,8 miliar pada 2026.
Nilai tersebut diproyeksikan meningkat signifikan hingga Rp 40,5 miliar pada 2030.
Dari sisi ketenagakerjaan, perusahaan saat ini menyerap 19 tenaga kerja dan ditargetkan bertambah menjadi 57 orang pada 2030, seluruhnya merupakan warga negara Indonesia.
Fasilitas Pusat Logistik Berikat merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat sistem logistik nasional
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Fasilitasi Konser Dream Theater 40th Anniversary Tour 2026 Lewat ATA Carnet
- Pengumuman BI soal Utang Indonesia, Rasio 29,9% dari PDB
- Tampilkan Keindahan Alat Musik Tradisional Indonesia, Kenali Desain Pita Cukai 2026!
- Manfaatkan Fasilitas dari Bea Cukai, Perusahaan Ini Ekspor Komponen Kelistrikan ke Jepang
- Permudah Akses Pembiayaan Industri Kreatif, Menekraf Melantik 64 IP Valuator
- Mantap! 73,92 Ton Pet Food Produksi PT Evo Manufacturing Indonesia Tembus Pasar Filipina