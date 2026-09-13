PT Mayawana Persada Kerahkan Personel dan Infrastruktur Tangani Karhutla Secara Tuntas

jpnn.com, KETAPANG - PT Mayawana Persada terus mengintensifkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dalam areal konsesi PBPH.

Sejak titik api teridentifikasi di awal Agustus 2026, manajemen perusahaan telah mengerahkan Regu Pemadam Kebakaran (RPK) serta membentuk posko-posko taktis di 8 titik lokasi.

Sebagian besar titik api di lapangan telah berhasil dilokalisasi, dan tim di garis depan saat ini terus menggempur sisa titik api secara intensif tanpa henti menuju target padam 100 persen, di tengah tantangan medan berat, perubahan arah angin, serta keterbatasan debit air.

Dalam proses penanggulangan di tingkat tapak, PT Mayawana Persada tidak berjalan sendiri. Perusahaan bahu-membahu bersama masyarakat melalui pengaktifan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa penyangga seperti Desa Sekucing Kualan, Sekucing Labai, dan Sungai Mata-mata yang telah dibekali pelatihan serta alat pelindung diri (APD) lengkap.

Sinergitas diperkuat bersama instansi lintas sektoral seperti KPH Kayong Utara dan BPBD. Kolaborasi dijalankan dalam working group MATA PANDAWA serta bermitra dengan Yayasan Palung melalui dukungan alat berat (PC 60), tenaga harian pemadam, pembangunan embung dan sekat bakar hingga ke desa luar konsesi yang berbatasan langsung. Posko Solidaritas Rakyat Borneo turut mendapat dukungan operasional lapangan.

Perusahaan menyalurkan perangkat teknis pemadaman spesifik dan paket obat serta logistik ke sejumlah instansi. BPBD Kabupaten Ketapang menerima 3 unit mesin pompa, 3 fire jet nozzle, dan 6 selang pemadam (fire hose). Polres Ketapang menerima 3 unit mesin pompa, 3 fire jet nozzle, dan 6 selang pemadam.

UPT KPH Kayong menerima 2 unit mesin pompa, 2 fire jet nozzle, dan 4 selang pemadam. BPBD Kabupaten Kayong Utara menerima 1 unit mesin pompa, 1 fire jet nozzle, dan 2 selang pemadam, sementara dukungan serupa disalurkan melalui kemitraan dengan Yayasan Palung dan posko penanganan.

Perusahaan mendistribusikan total 23 unit perangkat teknis pemadaman termasuk mesin pompa (tipe Ministrike dan Robin) beserta perlengkapan selang yang disalurkan secara spesifik bersama paket obat dan logistik ke sejumlah instansi.