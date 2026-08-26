PT Mayawana Persada Perkuat Tim Lapangan Tanggulangi Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus dilakukan secara intensif melalui aksi cepat pemadaman di areal PBPH PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat, yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Tim gabungan bergerak langsung ke lapangan untuk memadamkan titik api, mengendalikan penyebaran, serta mencegah api meluas ke area lainnya di tengah ancaman puncak musim kemarau dan fenomena iklim El Nino.

Bagi perusahaan, penanganan karhutla bukan hanya memadamkan kobaran api, melainkan ikhtiar untuk menjaga kelestarian hutan, kualitas udara, kestabilan lingkungan, dan keselamatan masyarakat luas. Dengan prinsip melokalisasi sedini mungkin, koordinasi terpadu terus diperketat melalui pemantauan titik panas (hotspot) secara real-time lewat platform resmi SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang disinkronkan dengan patroli darat harian.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan penanganan kebakaran dilakukan secepat dan seefektif mungkin, sekaligus mencegah dampaknya meluas terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami menyadari bahwa kejadian ini juga menjadi perhatian berbagai pihak. Karena itu, selain mengerahkan sumber daya untuk penanganan di lapangan, kami melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi kawasan dan langkah-langkah pengelolaan yang perlu diperkuat ke depan,” ujar Direktur PT Mayawana Persada Iwan Budiman.

Sebagai bagian dari penguatan respons di lapangan, PT Mayawana meningkatkan intensitas pemantauan dan kesiapsiagaan tim pemadam. Saat ini perusahaan mengerahkan tujuh regu inti beserta regu pendukung dengan total 170 personel yang tersebar di delapan posko pemadam.

Kesiapan tersebut didukung sarana dan prasarana pemadaman sesuai standar P32, menara pantau, drone, pesawat nirawak VTOL, CCTV, serta 74 titik sumber air (water point) yang tersebar di empat sektor operasional dan dipelihara secara rutin untuk memastikan ketersediaan air saat dibutuhkan.

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Tim melakukan patroli intensif siang dan malam selama 24 jam setiap hari, disertai pemadaman langsung serta pembuatan sekat bakar sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Setelah api berhasil dikendalikan, penanganan dilanjutkan dengan proses pendinginan dan pemantauan area secara berkala untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Sejalan dengan aksi tanggap darurat tersebut, perusahaan juga menempatkan tata kelola hidrologi sebagai salah satu bagian penting dalam upaya menekan risiko kebakaran pada lahan gambut. Asisten Kepala (Askep) Environment PT Mayawana Persada, Agus Trijoko, meluruskan anggapan bahwa saluran air mengeringkan lahan.