PT MMS Sukses Ekspor Perdana 26 Ton Kopra Karimun ke Malaysia, Ini Harapan Bea Cukai

jpnn.com, KARIMUN - Kopra hasil panen para petani lokal yang dikelola PT Moro Maju Sejahtera (MMS) kini mampu menembus pasar global.

Ekspor perdana 26 ton produk kopra salah satu perusahaan binaan Bea Cukai Karimun itu ke Malaysia terlaksana pada Jumat (21/8).

Ini menjadi tonggak penting dalam mendorong hilirasi produk kelapa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Karimun.

Saat melepas ekspor perdana tersebut, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah menyampaikan apresiasi bagi pelaku usaha yang mampu mengembangkan usahanya dan memberikan dukungan penuh untuk setiap kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekspor.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjug Balai Karimun Tri Wahyudi turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dia mengatakan pihaknya akan terus mendukung kemajuan UMKM daerah melalui program asistensi UMKM yang sejalan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai, yaitu industrial assistance dan trade facilitator.

Melalui pendampingan dan asistensi yang diberikan, diharapkan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dapat terus mendukung pelaku usaha dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Keberhasilan ekspor perdana kopra ini juga membuka peluang bagi komoditas lokal lainnya untuk berkembang, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi petani, pelaku usaha, dan perekonomian masyarakat Karimun. (mrk/jpnn)