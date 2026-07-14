PT Moya Indonesia Diduga Terikat Grup Besar, Said Iqbal Tagih Tanggung Jawab Pemegang Saham

jpnn.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyatakan akan meminta bertemu dengan pihak PT Tamaris, buntut tiga pekerja PT Moya Indonesia tewas.

Berdasarkan keterangan perusahaan, kata Said, sekitar 95 persen saham PT Moya Indonesia dimiliki Moya Singapura.

Sementara itu, 5 persen saham lainnya dimiliki PT Tamaris, yang diduga terafiliasi dengan kelompok usaha Salim.

"Oleh karena itu, kami juga akan meminta bertemu dengan Bapak Anthony Salim atau setidak-tidaknya Bapak Franky Welirang untuk meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak pemegang saham," kata Said Iqbal di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Said menjelaskan PT Moya berjanji akan berkoordinasi dengan keluarga korban untuk membahas soal santunan.

Menurut Said, keluarga salah satu pekerja baru menerima santunan sekitar Rp 100 juta, jauh dari manfaat yang seharusnya diterima keluarga jika korban terdaftar sebagai peserta BPJS.

PT Moya Indonesia diduga tidak mendaftarkan para korban sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau pekerja tersebut terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang diterima keluarganya bisa mencapai sekitar Rp 400 juta. Karena itu saya katakan kepada perusahaan, jangan main-main terhadap hak pekerja," katanya tegas.