PT Pangeran Maju Bahagia Hadirkan Sepeda Listrik NUV Untuk Gaya Hidup Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan, NUV hadir sebagai brand baru yang menawarkan sepeda listrik untuk konsumen Indonesia.

Berdiri pada 2025 di bawah PT Pangeran Maju Bahagia, NUV membawa visi untuk menghadirkan kendaraan modern yang praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini.

Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Makin banyak masyarakat yang mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif karena dinilai lebih hemat, lebih ramah lingkungan, dan lebih sesuai dengan kebutuhan mobilitas harian di kawasan perkotaan.

Melihat peluang tersebut, PT Pangeran Maju Bahagia menghadirkan NUV sebagai brand yang fokus pada pengembangan sepeda listrik dengan desain modern serta teknologi yang mudah digunakan.

General Manager NUV Handy Lie mengatakan kehadiran NUV merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung perubahan gaya hidup masyarakat menuju mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“NUV hadir bukan hanya sebagai brand sepeda listrik, tetapi juga sebagai solusi mobilitas untuk masyarakat Indonesia. Kami melihat makin banyak orang yang membutuhkan kendaraan yang hemat biaya operasional, nyaman digunakan, dan tetap memiliki desain yang menarik,” ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (8/4).

“Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan sepeda listrik yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari aktivitas harian, perjalanan ke kantor, hingga kebutuhan usaha,” sambung Handy Lie.

NUV menargetkan pasar yang luas, mulai dari kalangan pekerja, pelajar, hingga keluarga muda yang membutuhkan kendaraan praktis untuk aktivitas sehari-hari.