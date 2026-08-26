PT PHR Pertahankan Sertifikasi ISO SMT, Perkuat Tata Kelola dan Keunggulan Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus memperkuat tata kelola perusahaan dan efektivitas proses bisnis melalui penerapan standar internasional.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang mencakup ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penyerahan sertifikat berlangsung di Jakarta, Kamis (13/8), setelah PT PHR berhasil mempertahankan ketiga sertifikasi tersebut melalui proses surveillance kedua.

Sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya PHR memastikan proses bisnis berjalan secara konsisten, memenuhi standar, serta terus mengalami perbaikan.

Direktur Utama PHR Muhamad Arifin menegaskan penerapan ISO tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh sertifikat, melainkan menjadi instrumen penting untuk memastikan perbaikan tata kelola dan efektivitas proses bisnis di perusahaan.

“ISO bukan sekadar sertifikasi atau selembar kertas yang kami banggakan karena mendapatkan validasi. Yang terpenting, standar tersebut mampu mendorong perbaikan sehingga organisasi menjadi lebih lincah, adaptif, dan fleksibel,” ujar Arifin.

Menurut Arifin, upaya membangun perusahaan yang unggul perlu ditopang oleh sejumlah aspek utama, mulai dari kualitas sumber daya manusia, keandalan prosedur, penerapan teknologi dan inovasi, hingga pencapaian kinerja.

Kepatuhan terhadap prosedur dan standar menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan seluruh proses berjalan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.