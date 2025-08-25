PT Position Perkuat Kapasitas Lokal Lewat Kursus Bahasa Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Kesenjangan kapasitas sumber saya manusia sering menjadi hambatan Indonesia untuk maju.

Oleh karena itu, peran perusahaan melalui Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dapat menjadi katalis pembangunan sumber daya manusia.

Salah satunya yang dilakukan oleh PT Position, perusahaan tambang pemenang IUP produksi bijih nikel PMA di Halmahera Timur, yang berkolaborasi dengan pemuda setempat untuk menyelenggarakan POS PINTAR seminggu sekali, sejak tahun 2017 dan telah delapan tahun berjalan hingga saat ini.

Salah satu pengajar dari Program Kursus Bahasa Inggris Gratis ini ialah Trijan Abdul Halim, ialah pendidik, penulis sekaligus penggerak English Club di Maluku Utara.

“Program Pemberdayaan Masyarakat ini menghadirkan pendekatan lokal yang berakar pada literasi dan kecintaan pada Bahasa Inggris” ujar Trijan.

Melalui program yang menyentuh empat desa di sekitar wilayah operasi PT Position, lahir prestasi dari para siswa sekolah dasar yang saat ini tak hanya mahir berbahasa Inggris, tetapi berhasil mendapat apresiasi saat tampil menulis dan membawakan puisi “A Thank to Our Teachers” di Halmahera Timur.

Dampak nyata CSR peningkatan kapasitas berbahasa inggris ini, telah turut memperkuat literasi berbahasa, memberdayakan pemuda lokal, meningkatkan kepercayaan diri pelajar setempat, dan mendorong kolaborasi sinergis antara perusahaan, sekolah dan masyarakat.

Dengan demikian Pendidikan dapat menjadi investasi sosial dan fondasi kepercayaan lintas generasi.(fri/jpnn)