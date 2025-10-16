PT Position Tegaskan Tak Terlibat dalam Kasus 11 Warga Maba Sangaji

jpnn.com, TIDORE - PT Position memastikan pihaknya tidak terkait dalam proses hukum terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap sebelas warga Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur.

External Manager PT Position Aan Surahman menyampaikan bahwa pihaknya menghormati penuh keputusan pengadilan dan mengapresiasi kerja profesional aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi semua pihak.

“Kami menghormati sepenuhnya putusan pengadilan. PT Position tidak memiliki sangkut paut dengan proses hukum yang menjerat individu-individu itu. Kami percaya hukum telah berjalan dengan objektif dan transparan,” ujar Aan dalam pernyataan resminya, Kamis (16/10).

Baca Juga: Kuasa Hukum Bantah PT Position Bantah Punya Kaitan dengan Polri

Aan menambahkan sebagian warga yang terlibat dalam perkara tersebut akan segera kembali ke keluarga masing-masing.

PT Position berharap ke depan para warga dapat berperan aktif dalam pembangunan desa melalui program-program pemberdayaan yang telah dirancang bersama pemerintah desa, terutama dalam kerangka Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Timur, PT Position menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat lingkar tambang.

Sejumlah inisiatif sosial telah dijalankan seperti pemberian perahu fiber lengkap dengan peralatan tangkap dan penyimpanan ikan bagi kelompok nelayan. Penyediaan instalasi air bersih dan pompa untuk warga. Pelatihan operator dan welder, serta dukungan di bidang pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat adalah kunci pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bersama,” tambah Aan.