PT Riau Perberat Hukuman Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid, Jadi 4 Tahun Penjara

jpnn.com - PEKANBARU - Pengadilan Tinggi Riau memperberat hukuman Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid menjadi empat tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Majelis hakim PT Riau menyatakan Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 12 Huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 20 Huruf c UUNomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun,” ujar ketua majelis hakim dalam persidangan Senin (5/10).

Selain hukuman badan, Wahid juga didenda Rp 200 juta. Jika denda tak dibayar, maka diganti pidana penjara 80 hari.

Majelis juga membebankan uang pengganti Rp 1,45 miliar. Apabila uang pengganti itu tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda milik Abdul Wahid dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, Abdul Wahid diwajibkan menjalani pidana penjara tambahan selama satu tahun enam bulan.

Dalam putusan banding tersebut, masa penahanan yang telah dijalani Abdul Wahid diperhitungkan seluruhnya sebagai bagian dari masa pidana. Majelis hakim juga menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan PT Riau tersebut sekaligus memperberat hukuman yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru.