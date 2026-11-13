PT Rukun Minta Sri Langka Bertanggung Jawab Terhadap Kerusakan Mesin

jpnn.com, JAKARTA - PT Rukun Sejahtera Teknik (Rukun) menyatakan persoalan kerusakan mesin yang terjadi pada penyelenggaraan pameran internasional Manufacturing Indonesia Series 2025 hingga kini belum menemukan penyelesaian.

Kuasa Hukum PT Rukun Sejahtera Teknik Wirawan Aditya & Associates menyoroti berlarutnya sengketa dengan PT Sri Langka, perusahaan penyedia jasa pengangkutan yang menurut Rukun bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pemindahan mesin dalam kegiatan pameran Manufacturing Indonesia 2025.

Peristiwa tersebut bermula pada Desember 2025, ketika dua unit mesin industri milik Rukun, yakni mesin hydraulic press brake merek SUPER dan mesin CNC merek Rijun, mengalami kerusakan dalam proses pemindahan mesin setelah kegiatan pameran (move out).

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Berdasarkan dalil yang diajukan Rukun dalam proses persidangan, kerusakan tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan mesin. Peristiwa itu kemudian berkembang menjadi sengketa perdata yang sampai saat ini masih diperiksa oleh pengadilan.

Kuasa Hukum Rukun memandang bahwa belum terselesaikannya persoalan tersebut menjelang penyelenggaraan pameran berikutnya menjadi catatan tersendiri, khususnya mengenai kepastian tanggung jawab dan standar profesionalisme penyedia jasa pengangkutan mesin industri.

"Hampir satu tahun telah berlalu sejak peristiwa tersebut terjadi. Dalam waktu dekat, pameran Manufacturing Indonesia akan kembali diselenggarakan, sementara persoalan yang timbul dari kegiatan sebelumnya masih belum memperoleh penyelesaian. Kondisi ini patut menjadi perhatian, karena dalam dunia usaha, profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan melaksanakan pekerjaan, tetapi juga dari bagaimana tanggung jawab dijalankan ketika terjadi suatu persoalan," ujar perwakilan Wirawan Aditya & Associates selaku Kuasa Hukum Rukun.

Menurut Kuasa Hukum, pengangkutan mesin industri memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda dibandingkan dengan pengangkutan barang pada umumnya. Oleh karenanya, pekerjaan tersebut menuntut kecermatan, penerapan standar keselamatan, serta tanggung jawab profesional yang sepadan dengan risiko pekerjaan.

Setiap penyedia jasa pada prinsipnya diharapkan mampu memastikan bahwa pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dilaksanakan sesuai standar yang patut. Terlebih, apabila pekerjaan tersebut berkaitan dengan peralatan industri bernilai tinggi yang menjadi bagian penting dari kegiatan usaha pengguna jasa.