PT Semeru Langgeng Sentosa dan PR Sumber Lancar Kantongi NPPBKC dari Bea Cukai

jpnn.com, PROBOLINGGO - Dua perusahaan rokok asal Probolinggo, PT Semeru Langgeng Sentosa dan PR Sumber Lancar resmi mengantongi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai Probolinggo pada Selasa (3/11).

Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo Rudie Bayu Widjatnoko mengatakan penyerahan piagam NPPBKC ini menjadi bentuk dukungan instansinya terhadap kepatuhan PT Semeru Langgeng Sentosa dan PR Sumber Lancar.

"Penyerahan piagam NPPBKC ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Probolinggo dalam memberikan pelayanan yang profesional sekaligus memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai," kata Rudie.

Sebelum memperoleh NPPBKC, PT Semeru Langgeng Sentosa dan PR Sumber Lancar telah melalui tahapan pemenuhan persyaratan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan diterimanya piagam tersebut, kedua perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal, tertib administrasi, dan senantiasa menjaga kepatuhan terhadap kewajiban di bidang cukai.

Rudie menegaskan Bea Cukai Probolinggo terus berupaya membangun sinergi dengan para pelaku usaha melalui pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel.

"Pemberian NPPBKC bukan sekadar pemenuhan legalitas administrasi, tetapi juga menjadi awal dari tanggung jawab untuk menjalankan usaha secara tertib dan patuh terhadap ketentuan," tegas Rudie.

Dengan semangat pelayanan dan pengawasan yang berimbang, Bea Cukai Probolinggo berkomitmen mendukung iklim usaha yang sehat serta pertumbuhan ekonomi daerah. (mrk/jpnn)