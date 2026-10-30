PT SIF Resmi Peroleh Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dari OJK

jpnn.com, JAKARTA - PT SANY Indonesia Finance (SIF), yang merupakan bagian dari SANY Group, secara resmi telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan di Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Nomor KEP-56/D.06/2026 tanggal 14 September 2026.

Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan SANY Group di Indonesia sekaligus menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis SANY di masa mendatang.

Dengan diperolehnya izin usaha tersebut, PT SANY Indonesia Finance diharapkan dapat memperkuat ekosistem bisnis SANY di Indonesia melalui dukungan solusi pembiayaan yang profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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Sebagai bagian dari SANY Group, PT SANY Indonesia Finance hadir dengan komitmen untuk mendukung kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis, khususnya dalam ekosistem industri alat berat dan mesin konstruksi.

Kehadiran perusahaan pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya, sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis yang lebih luas di Indonesia.

“Perolehan izin usaha dari OJK menjadi langkah penting bagi SANY Indonesia Finance untuk memperkuat kehadiran kami di Indonesia. Kami berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan yang mendukung kebutuhan pelanggan dan mitra bisnis, khususnya di sektor alat berat dan konstruksi,” ujar CEO PT SANY Indonesia Finance Bryan Kasenda.

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Perolehan izin usaha ini juga mencerminkan komitmen SANY Group untuk terus mengembangkan kehadiran dan investasinya di Indonesia, serta membangun fondasi bisnis yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

Dengan dukungan jaringan, pengalaman, dan kapabilitas global SANY Group, PT SANY Indonesia Finance dapat berperan dalam memperluas akses terhadap solusi pembiayaan yang mendukung aktivitas usaha dan pembangunan di berbagai sektor ekonomi.