PT Sinar Hijau Ventures Perdana Ekspor Rempah Maluku ke Vietnam

PT Sinar Hijau Ventures Perdana Ekspor Rempah Maluku ke Vietnam

PT Sinar Hijau Ventures Perdana Ekspor Rempah Maluku ke Vietnam
PT Sinar Hijau Ventures (SHV) perdana melepas ekspor sekitar tujuh ton pala, fuli, dan cengkih dari Kabupaten Seram Bagian Barat ke Vietnam.

jpnn.com, AMBON - PT Sinar Hijau Ventures (SHV) resmi melepas ekspor perdana sekitar tujuh ton pala, fuli, dan cengkih dari Kabupaten Seram Bagian Barat ke Vietnam.

Pengiriman ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat rantai pasok rempah Maluku, membuka akses pasar internasional bagi petani hutan, serta menunjukkan bahwa produk rempah yang dikelola kelompok perhutanan sosial telah siap bersaing di pasar global.

Ekspor ini didukung produksi dari kawasan Perhutanan Sosial yang dikelola Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dan petani binaan SHV.

Peningkatan mutu panen serta perbaikan pascapanen di desa dalam dua tahun terakhir menghasilkan kualitas yang konsisten dan sesuai standar pembeli internasional. Kondisi ini menegaskan bahwa rempah Maluku memiliki potensi besar untuk memperluas penetrasi pasar premium di Asia dan kawasan lainnya.

CEO SHV Dessi Yuliana menyampaikan pencapaian ini merupakan bukti kapasitas petani yang makin kuat.

“Ekspor perdana ini memberi ruang lebih besar bagi petani rempah Maluku. Melalui pendampingan panen dan pascapanen, kami memastikan kualitas produk memenuhi standar internasional sehingga pendapatan petani meningkat dan peluang perdagangan jangka panjang dapat terbuka,” ujarnya.

SHV menegaskan komitmennya memperkuat pemberdayaan desa melalui pilar ESG. Fokusnya meliputi peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan hutan, serta tata kelola yang transparan.

Pendekatan ini membangun fondasi usaha hijau yang kuat dan membuka peluang kolaborasi bagi investor atau mitra yang ingin mendukung pengembangan rantai pasok berkelanjutan di Maluku.

PT Sinar Hijau Ventures (SHV) perdana melepas ekspor sekitar tujuh ton pala, fuli, dan cengkih dari Kabupaten Seram Bagian Barat ke Vietnam.

